Scatta la sorveglianza speciale per due uomini di Cori

Luigi Sinibaldi di 45 anni e Alex Fracassa di 24. Entrambi di Cori, sono loro i destinatari del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina nella giornata di oggi.

Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Latina nei confronti dei due soggetti, ritenuti socialmente pericolosi perché dediti abitualmente ad attività delittuose e al sostentamento attraverso proventi di reato. Entrambi si erano resi protagonisti di un violento pestaggio avvenuto qualche hanno fa proprio a Cori. Evento per cui erano stati accusati di tentato omicidio.

La misura di prevenzione avrà una durata di tre anni e prevede obblighi particolarmente stringenti: i destinatari dovranno fissare la propria dimora e comunicarla all’Autorità di Pubblica Sicurezza, non potranno allontanarsi dal comune di residenza o di abituale dimora e non potranno uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 7.00.