Scauri, aggredisce la ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Un uomo di 30 anni, residente a Scauri, è stato sottoposto a una misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Il provvedimento, eseguito il 13 novembre dai Carabinieri della Stazione di Minturno, prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna e l’applicazione del braccialetto elettronico per garantirne il rispetto.

La misura è stata adottata a seguito di un’indagine dettagliata condotta dai Carabinieri di Minturno. Gli investigatori hanno accertato che l’uomo, tra giugno e ottobre, ha messo in atto ripetute aggressioni fisiche e verbali nei confronti della donna, sua ex compagna. L’intervento delle forze dell’ordine è stato fondamentale per proteggere la vittima e assicurare il controllo sull’aggressore.