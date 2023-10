Scauri, auto avvolta dalle fiamme in un cortile

Questa mattina sul lungomare di Scauri, nel comune di Minturno, incendio di un’autovettura all’interno di un cortile privato. Sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra territoriale di Castelforte. Sono iniziate subito le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme che già si stavano propagando alle sterpaglie adiacenti.

Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, è stato effettuato un accurato controllo dell’area e del mezzo per cercare di risalire alle cause. Non si registrano persone coinvolte.