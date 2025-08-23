Scauri, carabinieri eroe salva la vita di un neonato

Ieri mattina sul lungomare di Scauri un bambino di appena nove mesi ha rischiato di soffocare tra le braccia della nonna. La donna, disperata, ha chiesto aiuto ai bagnanti, ma la situazione appariva subito gravissima.

Determinante l’intervento di un carabiniere libero dal servizio, che non ha esitato a prendere il piccolo e a praticare le manovre di disostruzione. Grazie alla sua prontezza, il respiro del bimbo è tornato dopo pochi istanti, tra l’emozione e il sollievo di chi assisteva.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Formia. I medici hanno confermato che le condizioni si sono stabilizzate e non è in pericolo di vita.