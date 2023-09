Scauri, droga e bilancino in casa: arrestato 43enne

I carabinieri di Scauri, in collaborazione con quelli del N.O.RM. – Sezione Radiomobile e di unità cinofile di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne di Minturno, già gravato da precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri mattina sono state effettuate varie perquisizioni personali e domiciliari tra cui quella all’uomo che in casa aveva circa 12 grammi di cocaina (suddivisa in 40 dosi), tre di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un microtelefono con batteria e privo di sim card, il tutto opportunamente occultato. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro ed il soggetto, arrestato in flagranza, dopo le formalità di rito verrà associato al carcere di Cassino, così come disposto dalla

Autorità Giudiziaria di Cassino.