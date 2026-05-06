Scauri: fugge all’alt e causa un incidente, denunciato 20enne

Notte di paura e adrenalina sulle strade di Scauri. Un giovane di 20 anni è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della locale Stazione dopo aver ignorato un posto di blocco, dando vita a un pericoloso inseguimento terminato con un incidente stradale.

Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, durante un consueto servizio di perlustrazione del territorio. Quando i militari dell’arma hanno intimato l’alt a un’autovettura, il conducente, anziché accostare, ha premuto sull’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La fuga è proseguita con manovre azzardate che hanno messo seriamente a rischio la sicurezza stradale, fino all’inevitabile impatto. Durante l’inseguimento, l’auto del giovane si è scontrata sia con la gazzella dei carabinieri sia con un mezzo civile che transitava casualmente in quel momento.

A seguito del sinistro, i veicoli hanno riportato danni significativi. I carabinieri coinvolti nell’impatto hanno riportato lesioni lievi, medicate dai sanitari.

Nonostante il caos iniziale, il fuggitivo non è riuscito a farla franca. Grazie a una rapida attività investigativa e all’analisi incrociata dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, i militari sono riusciti a identificare con certezza il ventenne, che ora dovrà rispondere del reato di fuga e resistenza.