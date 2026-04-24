Scauri, inaugurata la nuova Casetta dell’Acqua

Un passo concreto verso un futuro “plastic-free”. È stata inaugurata ieri mattina, giovedì 23 aprile, in piazza Elio Camerota sul Lungomare di Scauri, la nuova Casetta dell’Acqua. Il moderno punto di erogazione offrirà ai cittadini acqua potabile sicura, naturale o frizzante, sempre refrigerata e a prezzi vantaggiosi.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: abbattere il consumo di plastica monouso e promuovere il riuso dei contenitori. Il progetto è stato fortemente voluto dall’Assessore all’Ambiente Piernicandro D’Acunto, che ha annunciato come questa sia solo la prima di una serie di tappe.

“Seguiranno altre aperture sul lungomare per completare un piano organico che prevede ben 11 punti di erogazione su tutto il territorio comunale,” ha spiegato D’Acunto, sottolineando la volontà di creare una rete capillare al servizio della cittadinanza.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Sindaco Gerardo Stefanelli e dell’Assessore alle Politiche Sociali Ilaria Pelle. Protagonisti assoluti della mattinata sono stati però i giovanissimi: gli alunni delle scuole primarie “Ragazzi del Mondo” di Scauri, “Mons. S. Fedele” di Minturno e “R. Castrichino” di Fontana Perrelli.