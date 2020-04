Scauri: lavora per un’azienda di vigilanza, ma percepisce la disoccupazione. Denunciato

Lavorava per una società privata di vigilanza, ma prendeva il sussidio di disoccupazione. Per questo un 47enne di Scauri è stato denunciato per false dichiarazioni presentate all’Inps e sanzionato per indebita percezione di erogazioni dallo Stato.

Il controllo è partito dopo che il 24 aprile 2020 l’uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura appartenente ad una società privata di vigilanza. Il 47enne ha così spiegato di lavorare per conto dell’azienda, anche se in quel momento non è stato in grado di fornire alcun documento che lo provasse.

Dai successivi accertamenti è emerso che il soggetto, in seguito a presentazione di dichiarazione dello stato di disoccupazione, percepiva, dal 31 marzo 2020, la relativa indennità mensile. Inevitabile è scattata la denuncia.