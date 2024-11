Scauri, obbligo di firma per un uomo accusato di furto in abitazione

Un uomo di 37 anni, originario di Gaeta, è stato posto sotto obbligo di firma dopo l’udienza di convalida per il suo arresto in flagranza di reato, avvenuto il 13 novembre scorso.

L’uomo era stato sorpreso dai Carabinieri di Scauri mentre scavalcava la recinzione di un’abitazione in via Lungomare, insieme a complici riusciti a fuggire. Durante l’intervento, i militari hanno recuperato un televisore, un metal detector e alcuni detersivi, per un valore di circa 1.500 euro, restituiti al legittimo proprietario.

Dopo l’arresto e le formalità di rito, era stato posto agli arresti domiciliari. Con la convalida del giudice, è ora sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.