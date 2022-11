Un giovane originario della provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale di Scauri per il reato di rapina.

Dopo un attenta indagine, i militari sono riusciti a risalire al giovane, in concorso con altri 3 soggetti ancora non identificati, durante una notte dell’agosto scorso aveva aggredito un 15enne mentre era seduto su una panchina, rubandogli in iPhone 13 Pro Max ed il portafogli.