Scauri, ruba una borsa in una macchina: denunciato 38enne campano

Un uomo di Napoli di 38 anni, é stato denunciato per aver rubato una borsa da una macchina parcheggiata al super mercato di Scauri.

I militari della Stazione CC di Scauri di Minturno hanno denunciato per furto aggravato un uomo di Napoli, cl. 84, per aver portato via, con altra persona non ancora identificata, una borsa contenente documenti e danaro dall’interno di una macchina parcheggiata presso un supermercato di Scauri, appartenente a una donna di Sessa Aurunca di 59 anni.

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio da parte dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

