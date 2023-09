Scauri, spara con il fucile subacqueo durante una lite condominiale

Un gesto folle, da parte un 48 enne con problemi psichiatrici, che poteva avere gravissime conseguenza. Una lite condominiali che si accende, come tante, ma in questo caso uno dei condomini non esita ed imbraccia un fucile subacqueo, caricando una fiocina per colpire due persone, di cui una ai domiciliari, che fortunatamente sono fuori traiettoria. A casa l’esagitato aveva altre dieci fiocine pronte ad essere sparate.

L’episodio inquietante si è verificato a Scauri, dove un uomo del posto, è stato denunciato per minaccia e porto di armi od oggetto atti ad offendere. Attualmente è in cura presso una struttura per la salute mentale di Formia.

Una riunione condominiale degenerata, durante la quale il 48 enne, davanti ai suoi dirimpettai, ha pensato bene di risolvere la questione con il fucile subacqueo. Peraltro uno dei due bersagli, si trova in regime di arresti domiciliari Oltre all’arma i militari hanno sequestrato anche dieci fiocine che a casa dell’uomo.