Scauri, stalking e abusi sessuali ad una coetanea: minorenne ai domiciliari

Scattano gli arresti domiciliari per un minore classe 2007 di Minturno per i reati di atti persecutori e violenza sessuale. I carabinieri di Scauri di Minturno hanno eseguito l’ordine della misura cautelare emessa dal Tribunale per i minori di Roma.

Si è constato che il minore ha adescato una coetanea e per alcuni mesi ha svolto violenze fisiche e verbali tali da indurre la vittima in uno stato di profonda sofferenza fisica e psicologica.

L’ordine della misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma è una delle misure cautelari previste nei confronti di minori che commettono siffatti delitti e possono determinare il successo nella prevenzione dei crimini più violenti ed attualmente in crescita nei confronti delle donne, anche di minore età. L’invito delle Istituzioni, nonché del Comando Provinciale Carabinieri di Latina e della Compagnia Carabinieri di Formia, particolarmente attenti al contrasto e alla prevenzione di tali reati – i cui risvolti sono stati diffusamente trattati anche durante gli incontri svolti nell’ultimo anno presso gli Istituti di formazione scolastici del territorio – è quello di rivolgersi alle Autorità preposte sin dal primo momento, in modo che si possano opportunamente concretizzare le misure idonee atte a contrastare e scardinare siffatti odiosi crimini.