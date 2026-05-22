Scavi abusivi in zona a rischio frane, sequestro da 1000mq ad Aprilia

Un’intera area di circa 1.000 metri quadrati posta sotto sequestro giudiziario ad Aprilia, in località via Avisio. Il provvedimento è scattato a seguito di un controllo del Nucleo Carabinieri Forestale di Cisterna, che ha scoperto la realizzazione di pesanti opere edilizie del tutto prive di autorizzazioni in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Nel mirino dei militari è finita la radicale modifica di una scarpata naturale. Utilizzando un mezzo meccanico, erano già stati effettuati scavi alti circa 3 metri per ricavare due terrazzamenti e livellare il terreno. Per contenere il nuovo dislivello, i responsabili avevano poi posizionato a secco dei blocchi prefabbricati in cemento: una parete di contenimento strutturata in due sezioni, la prima lunga 21 metri e alta 3, la seconda di 8 metri per un metro d’altezza.

A conclusione dell’attività investigativa, oltre al blocco del cantiere e ai sigilli sulla proprietà, i Carabinieri Forestali hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica sia il proprietario del terreno sia l’esecutore materiale dei lavori.