Schiamazzi in strada fino a tarda notte, arriva l’ordinanza del sindaco di Cisterna

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha firmato un’ordinanza che mira a garantire maggiore sicurezza e tranquillità nella città. A partire da oggi, 25 luglio, e fino al 14 settembre prossimo, sarà vietato lo stazionamento e il raduno di autovetture e motocicli in modalità che possano ledere la sicurezza urbana, creare timore per l’incolumità delle persone, intralciare la circolazione o compromettere la libera fruibilità dei luoghi.

Il provvedimento, adottato in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini, si è reso necessario per contrastare episodi di disturbo della quiete pubblica, spesso registrati nelle ore serali e notturne. Sono stati segnalati schiamazzi, urla e comportamenti che hanno generato fastidio tra i residenti, richiedendo più volte l’intervento delle forze dell’ordine. L’ordinanza, valida dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, rappresenta un passo importante per tutelare la sicurezza e il benessere della comunità cisternese, cercando di prevenire situazioni di disagio e garantire un ambiente più sereno per tutti i cittadini.

In particolare, le aree interessate da questi fenomeni notturni di stazionamento e schiamazzo sono: Viale Giovane Europa, Via Anita Garibaldi, Via Nigra, Largo Santorre di Santarosa, Piazza Caduti in Guerra, Via Tito Speri, Via Luciano Manara; Viale America angolo Via Monti Lepini; Via Ugo Bassi (Parco Forth Smith); Largo Silvio Pellico; Via Cairoli; Via XXV Aprile; Via Eccidio di Marzabotto, ma questa disposizione si applica in tutte le zone dove si verificano analoghe situazioni come evidenziato da cittadini o Forze dell’Ordine.

“Inoltre costituiscono forme di stazionamento vietate, quelle realizzate sedendosi su marciapiedi, gradini o sporgenze posti in strade, piazze o adiacenti agli immobili – si legge nell’ordinanza sindacale – nonché quelle in cui è presente musica o vengono consumate bevande o vengono perpetrati schiamazzi oppure urla che costituiscono motivo di timore per l’integrità dei veicoli, nonché la permanenza adiacente a monumenti o immobili pubblici o privati”.

“La nostra intenzione – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – è quella di promuovere interventi per rafforzare la sicurezza della comunità, la vivibilità della città e il mantenimento del decoro urbano per assicurare tranquillità e riposo notturno, senza dimenticare la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale di Cisterna che episodi come quelli segnalati possono mettere a rischio. Abbiamo la necessità di assicurare il riposo notturno a tutti i cittadini e recuperare anche una serena e civile convivenza”.