Erano da poco le 9.30 quando all’incrocio fra la Migliara 45 e via Portosello, nel territorio di Borgo San Michele, tre auto sono finite per scontrarsi fra loro. Un violento impatto che ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato in all’ospedale due persone.

Alla base del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza. Starà comunque agli agenti della Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.