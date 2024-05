Schianto con la moto su via Sabotino, velocità alta e assicurazione scaduta

Sono ancora sconosciute le cause che hanno causato la perdita del controllo della moto al 19enne che, nella tarda mattinata di ieri, è rimasto vittima di un grave incidente lungo via Sabotino.

Una cosa è certa però, il giovane viaggiava ad alta velocità e per di più senza assicurazione. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, a scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo dell’incidente per cercare di ricostruire la dinamica. Il 19enne, originario del posto e residente a pochi chilometri dal luogo del sinistro, viaggiava seguito da un amico che lo precedeva a breve distanza: il giovane ha confermato che l’amico avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua Yamaha WR450 rotolando per oltre 30 metri e finendo nel fosso che costeggia la carreggiata.

Apparse sin da subito molto gravi le condizioni del 19enne che, una volta stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata di Roma.