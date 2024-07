Schianto in moto a Viterbo, muore Roberto Grasso di Priverno

Era di Priverno il 57enne, tenente colonnello dell’Aeronautica, deceduto a Viterbo dopo un incidente in moto avvenuto venerdì scorso ad Acquapendente. Roberto Grasso, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, lavorava a Roma allo Stato Maggiore e ogni sera faceva rientro nella sua Priverno dove era nato e viveva insieme alla sua famiglia.

Dalle prime ricostruzioni un 90enne alla guida di un’auto ha urtato la moto dell’ufficiale mentre procedeva, insieme ad alcuni suoi amici motociclisti amici durante un raduno, lungo la Cassia ad Acquapendente facendogli perdere il controllo del mezzo. Uno scontro che in un primo momento non era sembrato così grave ma alla fine una ferita al collo si è rilevata fatale per il colonnello, deceduto qualche ora dopo all’Ospedale Belcolle nonostante gli sforzi disperati dei medici.

E’ cordoglio tra la comunità di Priverno dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.