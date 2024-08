Schianto in via del Lido, la tragedia ripresa da una dash cam

Un mix fatto da scarsa prudenza, alta velocità e pericolosità degli arredi urbani. Sono questi i tre principali motivi alla base del tragico schianto avvenuto l’altra notte in via del Lido a Latina dove ha perso la vita Armando Mango.

Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, l’incidente è stato ripreso da una telecamera di bordo installata sull’auto che seguiva la Lancia Ypsilon guidata dal 38enne di Sermoneta. L’impressione è che l’uomo non si sia proprio reso conto dell’intersezione, fatto sta che la sua vettura ha prima urtato l’isola direzionale e poi si è girata, urtando violentemente con la fiancata sinistra sul muro di cemento armato che sostiene la rotonda.

Una rotonda killer che in cinque anni ha fatto tre morti, due dei quali solamente nell’ultimo mese. Ora il Comune è al lavoro per mettere in sicurezza un’opera diventata sempre più pericolosa. Dall’amministrazione fanno sapere che la fontana sarà demolita, ma servirà tempo affinché il progetto venga approvato e i lavori prendano inizio.