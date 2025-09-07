Schianto mortale sulla Statale Appia a Terracina

Una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in seguito a un frontale avvenuto questa notte lungo la SS7 Appia.

Il tratto di strada, che collega la Pontina con l’Appia, è stato chiuso al traffico per diverse ore per permettere l’intervento dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati. La viabilità è stata deviata su percorsi alternativi.

Sul luogo della tragedia sono arrivati il personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia e i tecnici Anas. Spetterà alle forze dell’ordine chiarire le cause dell’impatto.