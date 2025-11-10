Schianto sulla Cristoforo Colombo, feriti due giovani di Latina

Viaggiavano a bordo di una Mercedes Classe A quando per cause ancora da stabilire hanno perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro un albero lungo la Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giovanni Genocchi. Ad avere la peggio due giovani di Latina, un ragazzo ed una ragazza di 24 anni, rimasti feriti dopo lo scontro.
Più gravi le condizioni della ragazza, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso del San Giovanni Addolorata in codice rosso. Lievi invece le ferite riportate dal conducente dell’auto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica di un incidente completamente autonomo.