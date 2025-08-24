Schianto sulla Flacca, muore un centauro

Un violento incidente ha spezzato la vita di un motociclista nella serata di ieri lungo la Strada Statale Flacca, nel tratto compreso tra Fondi e Sperlonga. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile nei pressi del ristorante Casotto Rosso.

L’urto è stato devastante: il centauro è stato sbalzato sull’asfalto e, nonostante l’arrivo immediato dell’ambulanza del 118, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. Il traffico sulla Flacca ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.