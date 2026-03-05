Schianto tra 3 veicoli sulla Pontina a Terracina, strada chiusa

Traffico bloccato sulla strada statale 148 Pontina a causa di un incidente avvenuto nel territorio di Terracina. Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 104 in direzione Roma, dove la carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi, tra cui anche un trattore. L’impatto ha provocato alcuni feriti, le cui condizioni sono al momento in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 insieme al personale dell’Anas e alle forze dell’ordine, impegnati sia nell’assistenza alle persone coinvolte sia nella gestione della viabilità. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico diretto verso Roma è stato deviato sulla viabilità locale. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. I tecnici stanno lavorando per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.