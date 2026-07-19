Sciopero dei trasporti, disagi nel Lazio e anche a Latina

La settimana tra il 20 e il 26 luglio metterà a dura prova la pazienza dei viaggiatori in tutta Italia, ma sarà nel Lazio che si registreranno alcuni dei disagi più pesanti, a causa di una serie di scioperi a catena che colpiranno autobus, aerei e treni. Il calendario delle proteste si aprirà già domani, lunedì 20 luglio, a livello locale. Nella provincia di Latina è infatti previsto lo stop dei dipendenti di CSC Mobilità per l’intera giornata. Il servizio di trasporto pubblico locale cittadino sarà a forte rischio per ventiquattro ore, con la sola tutela delle fasce protette previste la mattina dalle 6:30 alle 9:30 e nel pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30.

I disagi si sposteranno poi al settore aereo nella giornata di martedì 21 luglio, quando lo sciopero nazionale della compagnia EasyJet rischierà di provocare ritardi e cancellazioni negli scali romani di Fiumicino e Ciampino, dove i voli saranno assicurati solo dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Il momento più critico per i pendolari e i turisti della regione arriverà tuttavia tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. I lavoratori del Gruppo FS, Trenitalia e RFI incroceranno le braccia dalle ore 21:00 di giovedì alle ore 21:00 di venerdì, paralizzando l’intera rete dei treni regionali del Lazio, gli Intercity e l’Alta Velocità, mentre il servizio di Italo resterà regolare.

A chiudere il ciclo di mobilitazioni ci penseranno infine i Vigili del Fuoco, che sabato 25 luglio daranno vita a una protesta nazionale di tre ore, dalle 15:00 alle 18:00, che potrebbe rallentare le attività ordinarie pur garantendo i soccorsi urgenti. Il consiglio per tutti i viaggiatori è di verificare lo stato del proprio mezzo prima di partire.