Sciopero dei trasporti: domani bus a rischio a Latina e provincia

Disagi in arrivo a Latina e nella provincia pontina per lo sciopero dei trasporti previsto nella giornata di domani, venerdì 29 novembre. La mobilitazione, inizialmente proclamata per 24 ore, è stata ridotta a 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00, dopo l’ordinanza di precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e l’intervento del garante per gli scioperi.

Le organizzazioni Filt Cgil, Uil Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Sgb e Cub Trasporti hanno indetto lo sciopero per contestare la manovra di bilancio e rivendicare migliori condizioni economiche e lavorative, oltre a maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Per quanto riguarda il territorio pontino, CSC Mobilità e Cotral hanno aderito, con possibili soppressioni di corse a Latina e in provincia. CSC ha comunicato che il servizio sarà garantito fino alle 9:29 e riprenderà dalle 13:00. Anche in altre zone della regione Lazio potrebbero verificarsi disagi.

La protesta si inserisce nell’ambito dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil, con motivazioni che spaziano dal potere d’acquisto di salari e pensioni al finanziamento di sanità, scuola e servizi pubblici, fino alla richiesta di interventi contro privatizzazioni e discriminazioni.