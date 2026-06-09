Sciopero dei treni 11 e 12 giugno: anche la provincia di Latina sarà paralizzata

Ancora uno sciopero in arrivo per i trasporti ferroviari. Giovedì 11 e venerdì 12 giugno, per via dell’agitazione nazionale del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti, la circolazione dei treni sarà fortemente limitata e incline a ritardi e cancellazioni.

Anche la provincia di Latina rimarrà paralizzata, con molti pendolari che saranno costretti a dover rivedere i propri spostamenti. Un periodo, tra l’altro, più che sconveniente per gli universitari, nel pieno della sessione estiva.

Un disagio non da poco che partirà dalle 3 di notte dell’11 fino alle 2.00 del 12. Nonostante lo sciopero, saranno comunque garantite le fasce feriali comprese tra le 6 del mattino e le 9 e tra le ore 18 e 21.