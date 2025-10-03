Sciopero nazionale, anche a Latina un corteo al grido di “Palestina Libera”

Mattinata di mobilitazione nel cuore della città di Latina. Centinaia di studenti hanno riempito Piazza del Popolo per un corteo che ha attraversato le vie del centro al grido di “Palestina libera”. Una manifestazione nata nell’ambito dello sciopero generale nazionale, che ha unito giovani, attivisti e cittadini sensibili al tema del conflitto in Medio Oriente.

Il corteo si è riunito in Piazza del Popolo, dove è stata srotolata una grande bandiera palestinese. Da lì i manifestanti hanno sfilato lungo Corso della Repubblica e altre strade centrali, intonando cori contro la guerra e mostrando cartelli che invocavano la fine delle ostilità e la difesa dei diritti umani.