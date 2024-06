Sciopero per Satnam Singh, domani a Latina la manifestazione Cgil

In piazza, in una giornata di sciopero, contro il caporalato, lo sfruttamento e le morti sul lavoro. Domani saranno in tanti a scendere in piazza a Latina per manifestare nel nome di Satnam Singh, il 31enne morto dopo essere stato abbandonato davanti casa con un braccio mozzato dal datore di lavoro.

La manifestazione targata Cgil in risposta alla tragica morte sul lavoro comporterà una giornata di sciopero nel comparto agricolo pontino. L’appuntamento è per le 17 di domani in piazza della Libertà, manifestazione al quale parteciperà anche Elly Schlein.