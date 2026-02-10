Scippo ad un’anziana: il Questore emette un avviso orale per un minore

Tolleranza zero contro la delinquenza giovanile a Latina. Il Questore, infatti, ha emesso un avviso orale nei confronti di un minore di 14 anni, individuato come uno dei responsabili di un violento scippo ai danni di un’anziana avvenuto pochi giorni fa nei pressi del centro cittadino.

Il giovane era stato rintracciato e denunciato dagli agenti della Squadra Volante subito dopo l’episodio. Data la gravità del fatto e il profilo del ragazzo, considerato socialmente pericoloso, l’autorità di pubblica sicurezza ha deciso di intervenire con una misura di prevenzione personale. Con questo provvedimento il minore viene formalmente ammonito: in caso di nuove condotte illecite, rischia sanzioni ancora più severe. L’intervento si inserisce nella nuova cornice normativa che permette di applicare tali misure anche agli under 18 per frenare rapidamente i fenomeni di criminalità giovanile.