Scommesse illegali, 12 calciatori indagati: c’è anche Mattia Perin

Ci sarebbe anche il pontino Mattia Perin, portiere della Juventus, tra i 12 calciatori di Serie A indagati nella nuova inchiesta della Procura di Milano per presunte scommesse su siti illegali.

Come riportato dall’edizione del Corriere della Sera, gli inquirenti sono arrivati ai nomi attraverso l’analisi delle chat trovate sugli smartphone sequestrati a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, già finiti al centro del recente scandalo che li aveva portati alla squalifica. Secondo quanto emerso, i fatti risalgono al periodo compreso fra il 2021 e il 2023, con i calciatori coinvolti che non avrebbero scommesso su partite di calcio, ma su altre discipline sportive. Cosa che però non li giustifica da una possibile sanzione da parte della Giustizia Sportiva.

Oltre a Mattia Perin tra gli indagati figurano anche: Alessandro Florenzi, Angel Di Maria, Nicolò Zaniolo, Weston McKennie, Paredes, Samuele Ricci, Bellanova, Buonaiuto, Cancellieri e Junior Firpo.