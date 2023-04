Sconfitta amara per il Latina Calcio in trasferta a Monopoli

Monopoli-Latina 3-1



Il Latina in casa del Monopoli incassa una pesante sconfitta pur giocando una buona partita, avendo anche l’occasione di portarsi in vantaggio, ma dopo il rigore sbagliato da Rosseti, il match è girato tutto a favore dei biancoverdi.

Dopo pochi minuti Manzari entra in area e viene atterrato da Esposito ed è calcio di rigore a favore del Monopoli, ed è proprio Manzari a presentarsi sul dischetto e a realizzare la rete del vantaggio per il Monopoli. Il Latina riparte alla ricerca del pareggio con la clamorosa occasione sui piedi di Rosseti e su ribattuta di Carissoni che spreca a porta vuota.

Sono continui i ribaltamenti di fronte da parte di entrambe le squadre, ed quasi a fine primo tempo arriva la risposta del Latina su calcio di rigore messo a segno da Ganz.



Inizia il secondo tempo e dopo appena tre miuti, si presenta una preziosa chance per il Latina nuovamente su calcio di rigore. Questa volta sul dischetto si presenta Rosseti che spara alto, lasciando il risultato ancora in parità.

Al minuto 60′ il Monopoli torna in vantaggio con la doppietta di Manzari che riporta avanti i biancoverdi. Il primo del Latina arriva subito dopo il vantaggio del Monopoli, con Fabrizi che rileva Rosseti nel tandem d’attacco con Ganz. Al 64’ la seconda mossa, con Sannipoli che entra al posto di Cortinovis.

Dopo il nuovo vantaggio del Monopoli la gara vive una fase di gioco piuttosto confusa, con alcuni calci d’angolo che non portano a nulla, ed al 76’ arriva la terza rete dei padroni di casa, sempre Manzari che si esibisce con una tripletta su respinta corta di Tonti.

Il Latina prova le ultime mosse, inserendo in campo Gallo e Belloni al posto di Furlan e Di Livio. Dopo cinque minuti di recupero, il match termina con il punteggio di 3-1. Una sconfitta che mette fine alla serie positiva del Latina che durava ormai da diverse giornate.

A segno per il Latina Ganz(R); per il Monopoli va a segno Manzari(R),(60′), (76’)