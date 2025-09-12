Sconti non autorizzati al supermercato per guadagnarci: denunciato

La Polizia di Stato di Aprilia ha denunciato in stato di libertà un uomo, indiziato del reato di truffa aggravata per aver tratto in inganno i titolari di un esercizio commerciale, dove lo stesso risultava regolarmente impiegato.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo, dipendente di un noto supermercato della zona, avrebbe sfruttato la propria posizione all’interno dell’azienda per modificare il prezzo di alcuni prodotti alimentari, applicando sconti non autorizzati. Tale condotta gli avrebbe permesso di acquistare beni a costi notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti.
I titolari dell’esercizio, insospettiti da una serie di anomalie, dopo aver monitorato alcuni episodi ripetuti, si sono rivolti al Commissariato di Polizia di Aprilia per sporgere formale querela. Le successive indagini hanno consentito di verificare l’effettiva dinamica dei fatti contestati.
L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.
Si rappresenta che, allo stato attuale del procedimento, l’indagato deve considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.