Scontri tra tifosi a Cisterna, daspo per dieci supporters del Terracina 1925

La Questura di Latina ha emesso dieci provvedimenti di daspo nei confronti di alcuni tifosi del Terracina 1925 per i disordini avvenuti il 5 maggio a Cisterna di Latina, durante la partita contro l’Atletico Pontinia, valida per il Campionato di Eccellenza Lazio. In quell’occasione, il Terracina si laureò campione mentre, l’Atletico Pontinia, riuscì a centrare la salvezza.

I tifosi terracinesi, in pieno centro cittadino, si sono scontrati con alcuni membri delle tifoserie del Latina Calcio e del Cisterna, rendendosi responsabili dei reati di rissa e di porto di oggetti atti ad offendere. Grazie all’analisi delle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza comunale, i poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina, in collaborazione con i colleghi di Terracina, hanno potuto identificare in maniera certa gli autori delle condotte violente.

Per quattro di loro, oltre a un daspo di cinque anni, è stato disposto l’obbligo di firma durante le partite del Terracina 1925.