Scontro a Lenola, motociclista elitrasportato in codice rosso

A Lenola si è verificato uno scontro tra un’auto e una motocicletta, due persone trasferite d’urgenza in ospedale. E’ accaduto in località di Valle Bernardo. Impatto tra un motociclista di 66 anni residente a Lenola e l’auto condotta da un ragazzo di 29 anni residente a Carpineto Romano, con a bordo una di 27 anni sul lato passeggero.

La moto giunta all’incrocio, nello svoltare, ha urtato l’autovettura con direzione di marcia opposta. Sono rimasti feriti, il conducente della moto, che è stato elitrasportato presso un ospedale di Roma in codice rosso e la passeggera dell’auto, trasportata presso il nosocomio di Formia, che non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione per i rilevamenti planimetrici e fotografici.