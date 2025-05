Scontro alla rotonda tra Terracina e San Felice, due feriti in codice rosso

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina alla rotonda di San Vito, fra i territori di San Felice Circeo e Terracina. Per cause ancora da stabilire, due auto condotte rispettivamente da un 20enne e da un 54enne si sono scontrate, con una di esse che è finita per ribaltarsi.

Sul posto in pochi minuti sono intervenuti i soccorritori del 118 che dopo aver valutato le condizioni dei due feriti, li hanno trasportati al pronto soccorso più vicino in codice rosso. Stando ad una prima ricostruzione, alla base del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza, condita dall’elevata velocità.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo, coadiuvati dai carabinieri. Sarà molto probabilmente il sistema di video sorveglianza comunale a chiarire l’esatta dinamica. Sui conducenti sono stati inoltre disposti degli accertamenti urgenti sulla persona.