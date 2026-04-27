Scontro frontale a Priverno: un ferito sulla Monti Lepini

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, nel territorio di Priverno. Il bilancio è di un uomo ferito e traffico in tilt per diverse ore.

L’impatto è avvenuto al chilometro 23.400 della Statale 156 dei Monti Lepini. Per cause ancora al vaglio delle autorità, un autocarro Iveco e una Fiat Punto si sono scontrati frontalmente. Un urto violento che ha distrutto la parte anteriore dell’utilitaria, lasciando temere il peggio in un primo momento.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto. L’uomo, apparso in evidente stato di shock ma rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Fiorini” di Terracina.

Nonostante le diverse ferite riportate, i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita. Praticamente illeso, invece, l’autista del mezzo pesante.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente La polizia locale di Priverno per i rilievi di rito e la gestione del traffico e anche i vigili del fuoco, necessari per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 13:00, quando i mezzi sono stati rimossi e la carreggiata è stata riaperta al regolare flusso veicolare.