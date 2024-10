Scontro frontale a Santi Cosma e Damiano: due morti e un ferito grave

Un tragico incidente stradale ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente a Santi Cosma e Damiano. Nell’impatto, i due conducenti, rispettivamente di 52 e 81 anni, hanno perso la vita.

Un terzo individuo, passeggero in uno dei veicoli, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero in prognosi riservata presso un ospedale di Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118 per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro.