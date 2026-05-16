Scontro mortale sulla Pontina: due persone perdono la vita

Una mattinata di sangue sulla Pontina. Un grave incidente stradale si è verificato all’altezza del chilometro 71,4 della pontina, sul cavalcavia di viale Picasso, a Latina. Il bilancio è tragico: due morti e un ferito grave.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti un suv e un autocarro refrigerato. La collisione, particolarmente violenta, ha provocato la morte immediata del conducente dell’auto e di un passeggero che viaggiava sul mezzo pesante. Il conducente del camion è stato soccorso in condizioni serie e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, le squadre dei vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Gli agenti della sezione di Latina, insieme ai colleghi del distaccamento di Terracina, hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora non chiarita.

La statale è stata temporaneamente interdetta alla circolazione nel tratto interessato, tra viale Le Corbusier e Borgo Isonzo, per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata. Resta da accertare cosa abbia causato lo schianto che, in pochi istanti, ha trasformato una delle principali arterie del territorio in teatro dell’ennesima tragedia della strada.