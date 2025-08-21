Scontro nella notte tra Pontinia e Sezze, 19enne in Rianimazione

Viaggiava a bordo della sua Fiat Punto sulla Migliara 47 in località Casal Bruciato fra Sezze e Pontinia quando è finito per scontrarsi contro un’altra auto. Ad avere la peggio è stato un 19enne, trasportato in condizioni gravissime al Santa Maria Goretti di Latina.

Ha rimediato lesioni interne e fratture multiple e proprio per questo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dove è monitorato costantemente. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Sezze. Nel frattempo tutte e due le auto sono state poste sotto sequestro.