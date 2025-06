Scontro sulla Litoranea a Borgo Grappa, un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti gravi il tragico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada Litoranea, nei pressi di Borgo Grappa. Nello schianto sono rimasti coinvolti due SUV, un furgone e un maxi scooter, che è stato sbalzato fuori strada, finendo in un fosso che costeggia la carreggiata.

Secondo le prime informazioni, l’impatto si sarebbe verificato in un tratto rettilineo, ma particolarmente trafficato. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Locale di Latina, che ha avviato i rilievi per chiarire le responsabilità e ricostruire la sequenza degli eventi.

A perdere la vita è stato il conducente del motociclo, un 51enne di Terracina morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. Per uno dei feriti, le condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto in ospedale.

Il traffico è stato immediatamente bloccato dall’incrocio con via Zi Maria verso Borgo Grappa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con code e rallentamenti per diverse ore.