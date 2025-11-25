Scontro sulla Monti Lepini, guidavano drogati: denunciata una coppia

Guidavano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti i due automobilisti coinvolti nel sinistro stradale avvenuto lo scorso 18 novembre sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini a Prossedi. A seguito degli accertamenti condotti dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, un uomo di 37 anni residente in provincia di Frosinone e una donna di 45 anni residente a Frosinone sono stati deferiti in stato di libertà per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Secondo la ricostruzione dei militari, la 45enne era alla guida della propria autovettura e stava per svoltare in una strada secondaria quando è stata tamponata da un autocarro condotto dal 37enne, che procedeva nello stesso senso di marcia. L’urto ha provocato lo spostamento dell’auto della donna nella corsia opposta, dove si è verificato un impatto frontale con un’altra vettura proveniente dal lato opposto. Dopo il sinistro, l’auto della donna è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla stessa, mentre il veicolo industriale guidato dal 37enne è stato restituito al delegato dell’azienda proprietaria.

Durante i rilievi, i Carabinieri hanno disposto per entrambi i conducenti l’esecuzione di accertamenti tossicologici e alcolemici presso una struttura sanitaria. Le analisi hanno confermato la positività all’assunzione di sostanze stupefacenti per tutti e due gli automobilisti. Alla luce dei risultati, i militari dell’Arma hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà dei soggetti coinvolti e al ritiro delle rispettive patenti di guida.