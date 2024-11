Scontro sulla Pontina ad Aprilia, due feriti e traffico deviato

Grave incidente stradale questa mattina al km 46 della Pontina, nei pressi di Aprilia. Come riportato da Latina Oggi, un furgone e una Fiat 500X si sono scontrati violentemente nei pressi dello svincolo per il supermercato Esselunga, in direzione Latina. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso di Aprilia.

Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti per i rilievi, mentre il traffico è stato deviato sulla complanare di via Mascagni a causa della chiusura della carreggiata centrale. La strada è stata riaperta poco prima delle 9, dopo aver causato rallentamenti significativi per gli automobilisti.