Scontro sull’Appia, Carmela Di Manno muore dopo 10 giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Carmina Di Manno, la donna di 74 anni rimasta gravemente ferita nel violento incidente stradale avvenuto lo scorso 27 febbraio lungo la Via Appia, nel tratto in prossimità dello svincolo con la Frosinone-Mare.

La donna si trovava a bordo di un’auto insieme al figlio quando, per cause che restano da chiarire, il veicolo è stato coinvolto in una collisione con un camion. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Le condizioni della 74enne sono apparse fin da subito molto serie. In un primo momento è stata trasportata all’ospedale Ospedale Alfredo Fiorini, ma il quadro clinico si è aggravato nelle ore successive, rendendo necessario il trasferimento presso l’Ospedale Santa Maria Goretti, dove è stata ricoverata nel tentativo di stabilizzarne le condizioni.

Nonostante le cure dei medici e i giorni trascorsi in ospedale, la donna non è riuscita a superare le gravi lesioni riportate nell’incidente. Dopo circa dieci giorni di ricovero, il suo cuore ha cessato di battere.

La notizia della morte ha suscitato profondo cordoglio. Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente che ha dato origine al tragico epilogo.