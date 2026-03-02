Scontro sull’Appia tra auto e camion, grave il 33enne elitrasportato

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la via Appia, all’altezza della stazione ferroviaria di Monte San Biagio – Terracina Mare, dove una Mercedes e un camion si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio, come raccolto da Latina Oggi, è stato l’automobilista, un uomo di 33 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto.

A causa delle condizioni critiche, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento urgente all’ospedale San Camillo di Roma.

Il 33enne ha riportato un trauma cranico, un forte trauma toracico e la frattura scomposta dell’omero. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la Polizia Locale di Monte San Biagio, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, resa particolarmente complessa dopo lo scontro.