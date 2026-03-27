Scontro tra auto e camion a Sermoneta: muore una 23enne

È Chiara Tenore la vittima dell’incidente verificatosi questo pomeriggio nella zona industriale di Sermoneta Scalo.

La 22enne, alla guida della sua vettura – una Toyota Aygo grigio topo – è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un camion, presso l’intersezione tra via della Tecnica e via Fontana Murata. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio da parte delle autorità. Per la giovane, a poco sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari accorsi sul posto. Grave invece il passeggero, un 39enne, che viaggiava con lei. È fortunatamente illeso, ma ancora sotto shock, il camionista al volante del mezzo pesante.

Non è mancato il cordoglio di amici e conoscenti della comunità di Latina Scalo e Sermoneta, dove la ragazza, barista in un bar di Pontenuovo, risiedeva con la famiglia.