Scontro tra due auto sul lungomare di Formia, 5 feriti

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri sul lungomare di Formia in località Santo Janni. Una Renault Clio con a bordo quattro ragazzi, tra cui tre minorenni, si è scontrata con una Fiat Panda guidata da una donna.

Ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima che è stata trasportata in condizioni serie in uno degli ospedali vicini. Ben 4 le ambulanze intervenute sul posto con i sanitari che hanno anche i quattro ragazzi, trasportati poi in ospedale per gli accertamenti del caso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.