Scontro tra due autobus a Monte San Biagio: sedici feriti

Paura nel pomeriggio a Monte San Biagio, dove due autobus si sono scontrati frontalmente lungo la strada statale 7 Appia. Il bilancio provvisorio è di sedici feriti, tra passeggeri e conducenti dei mezzi coinvolti.

L’impatto è avvenuto lungo uno dei tratti più trafficati dell’arteria e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i mezzi dell’Ares 118, che hanno attivato il protocollo di emergenza per gestire il numero elevato di persone coinvolte.

I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, avviando poi il trasferimento dei feriti nei diversi ospedali del territorio in base alla gravità dei traumi riportati. I casi più delicati sono stati indirizzati verso gli ospedali di Formia e Latina, mentre i feriti con lesioni meno gravi sono stati smistati nelle altre strutture della zona.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per la gestione della viabilità, fortemente rallentata dopo l’incidente.