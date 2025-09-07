Scontro tra moto e auto a San Felice Circeo, centauro in codice rosso

Viaggiava a bordo della sua moto in località San Felice Circeo quando è finito per scontrarsi contro una Fiat Panda. E’ quanto accaduto nei pressi dell’intersezione tra via Terracina e via Mediana Vecchia, dove ad avere la peggio è stato un uomo, soccorso poi dal personale del 118 e trasportato al Fiorini di Terracina in codice rosso.

Stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe che la causa del sinistro sia riconducibile ad una mancata precedenza, complice anche la velocità dei mezzi coinvolti. Detto questo però, starà agli uomini della Polizia Locale di San Felice Circeo stabilire l’esatta dinamica dello scontro.