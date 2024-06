Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’incrocio tra l’Appia e la Migliara 47 a Pontinia. Un’auto e un motorino, per cause ancora da accertare sono entrati in collisione.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che, valutate le condizioni dei feriti, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pontinia.