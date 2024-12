Scontro tra pick-up e camion alle porte di Sabotino, illesi i conducenti

Erano da poco le 17 di ieri quando strada Alta, alle porte di Borgo Sabotino, ha fatto da teatro ad un rocambolesco incidente. A entrare in collisione, forse per un sorpasso azzardato, un pick-up ed un camion.

Stando alle prime testimonianze, sembrerebbe che il conducente del furgone stesse svoltando in uno dei ponti che costeggia la carreggiata, quando il pick up ha tentato il sorpasso azzardato finendo per scontrarsi contro la fiancata del mezzo. Solamente tanta paura per i due conducente, usciti illesi dai rispettivi abitacoli. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, con loro in via precauzionale anche i sanitari del 118.